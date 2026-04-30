Gervasoni arrivato per l’udienza con i pm | Rispetto il lavoro della magistratura risponderò

Oggi un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario si è presentato in tribunale per un’udienza con i pubblici ministeri. Al suo arrivo ha dichiarato di rispettare il lavoro della magistratura e ha affermato che fornirà tutte le risposte richieste. La presenza è avvenuta in un momento che riguarda un procedimento in corso, con le parti coinvolte che si preparano a discutere i dettagli del caso.

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