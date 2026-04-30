Incentivi a chi paga stipendi equi I sindacati | primo passo importante

Il giorno dopo l’approvazione del decreto Primo maggio, si apre un dibattito tra governo, sindacati e imprese sui temi legati ai salari. Il nuovo provvedimento introduce incentivi rivolti a chi garantisce stipendi equi ai lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori e delle aziende si preparano a discutere sui possibili effetti di questa misura, che segna un primo passo nel tentativo di migliorare le condizioni salariali nel settore.

Il giorno dopo il varo del decreto Primo maggio, il "salario giusto" diventa l’asse del confronto tra governo, sindacati e imprese. Il provvedimento lega gli incentivi pubblici ai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e mette in campo bonus per giovani, donne, Zes e stabilizzazioni, insieme alla stretta sul caporalato digitale. La scelta politica è netta: niente salario minimo legale, ma un argine ai contratti pirata attraverso il trattamento economico complessivo dei contratti leader. La Cisl rivendica il risultato. Daniela Fumarola parla di giudizio positivo e di "ottimo risultato" per il riferimento al Tec dei contratti più rappresentativi: "Al di sotto di questo trattamento non è salario degno".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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