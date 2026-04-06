Oltre 40 ettari in fumo per incendio sull’Appennino bolognese Canadair e squadre a terra in azione

Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato sull’Appennino tra Alto Reno Terme e una zona del territorio di Pistoia, interessando oltre 40 ettari di vegetazione. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con l’ausilio di un Canadair e di uomini a terra per cercare di contenere le fiamme. Le operazioni sono ancora in corso e non si segnalano feriti.

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio boschivo divampato sull’ Appennino tra Alto Reno Terme e una porzione del territorio di Pistoia. Il bilancio è già pesante: oltre 40 ettari di bosco sono stati distrutti dalle fiamme. Il rogo, sviluppatosi nella giornata di ieri, continua a essere alimentato dalla conformazione impervia del terreno, che rende difficili le operazioni di spegnimento. Molte aree del fronte dell’incendio sono infatti raggiungibili solo via aria. Per questo sono in azione tre Canadair della flotta aerea nazionale, affiancati da un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oltre 40 ettari in fumo per incendio sull’Appennino bolognese. Canadair e squadre a terra in azione Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero DragoBologna, 6 aprile 2026 – Un vasto incendio boschivo sta tenendo in apprensione l’Appennino da ieri sera, giorno di Pasqua. Devastante incendio sull’Appennino, fiamme sul versante Pistoiese: canadair in azionePistoia, 6 aprile 2026 – Un devastante incendio nei boschi dell’Appennino si è sviluppato nel pomeriggio del 5 aprile. Temi più discussi: Incendio ad Alto Reno Terme: Fiamme in zone inaccessibili, bruciati oltre 40 ettari di bosco; T2D inaugura a Todi il più grande parco rigenerativo d’Italia; Partesa valorizza il vino italiano con 5 nuove realtà a catalogo; Dal boschetto alle serre: cosa cambia all’Orto botanico con la guida virtuale. Incendio nell'Appennino Bolognese, bruciati oltre 40 ettariHa superato i 40 ettari di bosco bruciati il bilancio dell'incendio che si è sviluppato ieri sull'Appennino Bolognese. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento. (ANSA) ... ansa.it La Patagonia brucia senza sosta, oltre 40mila ettari di foreste in fumo: perché il disastro si ripete ogni anno?Patagonia in fiamme e non solo. Qui si stanno scontando nel vero senso della parola le infinite ondate di calore, le alte temperature e la siccità. Tutti fattori che rendono i territori più secchi e ... greenme.it ANSA.it. . Pasquetta con il sole: picnic nei parchi e primi tuffi al mare. Oltre 21 milioni di italiani hanno trascorso all'aperto il Lunedi' dell'Angelo #ANSA facebook L'OPEC+ aumenta produzione di greggio: oltre 200mila barili da maggio x.com