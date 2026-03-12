Incendio doloso sotto il ponte | faida tra senzatetto

Un incendio doloso si è verificato sotto un ponte stradale che attraversa la ferrovia a Reggio Emilia, coinvolgendo un’area abitata da senzatetto. Le fiamme hanno provocato danni e riacceso le preoccupazioni sul degrado urbano nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Un incendio doloso ha colpito la zona sottostante il ponte stradale sopra la ferrovia a Reggio Emilia, riaccendendo l’allarme sul degrado urbano. Le fiamme hanno divampato tra i bivacchi di persone senza dimora lungo via Sacco e Vanzetti, vicino all’isola ecologica. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme che avevano preso piede tra coperte e materassi abbandonati. La dinamica dell’accaduto suggerisce una possibile faida interna tra occupanti della zona, dove un giovane straniero e una donna avrebbero utilizzato lo spazio come rifugio. La paura dei residenti si concentra sulla possibilità che, in caso di condizioni climatiche estive, il fuoco potesse propagarsi alla vegetazione secca circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

