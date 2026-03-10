Caserta sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza

La Polizia Provinciale di Caserta, sotto la guida del comandante Biagio Chiariello, ha individuato e sequestrato una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati situata in via Rossetti, nella frazione Piedimonte di Casolla, nel Comune di Caserta. L'operazione ha portato al sequestro dell’area, che risultava essere una discarica non autorizzata. La scoperta si è verificata durante un controllo di routine sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella frazione Piedimonte di Casolla, nel territorio del Comune di Caserta. I rifiuti erano accumulati all’interno della cosiddetta “Cava Cocozza”, una cava dismessa di proprietà comunale. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dello sversamento illecito di rifiuti, condotte dagli agenti della Polizia Provinciale. Gli accertamenti hanno evidenziato che,. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza Articoli correlati Leggi anche: Scoperta discarica abusiva nella cava dismessa: sequestrata area di 300 metri quadrati | FOTO Sequestrata discarica abusiva in area campestre | FOTONella prima parte del pomeriggio di ieri, 3 marzo 2026, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva in un’area campestre... Aggiornamenti e notizie su Cava Cocozza CASERTA - Sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza a Piedimonte di Casolla10:35:24 La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella ... casertafocus.net TUTTE LE FOTO. Discarica abusiva sequestrata a CASERTACASERTA – La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella ... casertace.net