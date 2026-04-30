Incendio in casa | carabiniere salva anziana badante e figlio disabile

Da agrigentonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio a Castrofilippo, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra. Un carabiniere presente sul posto è intervenuto per soccorrere un’anziana, la sua badante e un bambino con disabilità. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non risultano vittime o feriti gravi.

Paura nel primo pomeriggio a Castrofilippo, dove un rogo è scoppiato in un'abitazione al piano terra. Dentro c'erano un'anziana, il figlio con disabilità e la loro badante.Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe partito da uno strofinaccio troppo vicino ai fornelli rimasti accesi, forse per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Si finge carabiniere per truffare un'anziana, lo arresta il figlio carabiniere veroSi è finto maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana signora, facendole credere che il figlio avesse rapinato una gioielleria e fosse...

Badante spende i soldi del figlio dell’anzianaAccusata di essersi impossessata delle carte bancomat del figlio dell’anziana che assisteva come badante, e anche di quelle della moglie di lui per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa; Voleva bruciarla viva per vendetta: arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco alla casa di una 84enne; Incendio in casa, i vicini notano le fiamme uscire dalla finestra e chiamano i soccorsi: 77enne resta intossicato e viene portato in...; Si addormenta in auto ma la macchina prende fuoco: salvato per miracolo dai carabinieri.

incendio in casa carabiniereIncendio in casa: carabiniere salva anziana, badante e figlio disabileFiamme divampate in cucina per un panno vicino ai fornelli. Tre persone trasferite in ospedale per accertamenti ... agrigentonotizie.it

incendio in casa carabiniereIncendio in abitazione a Castrofilippo: carabiniere salva anziana, figlio disabile e badanteUn incendio è divampato all’interno di una casa - situata al piano terra - abitata in quel momento da un’anziana, dal figlio disabile e dalla badante ... grandangoloagrigento.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.