Incendio in casa | carabiniere salva anziana badante e figlio disabile

Nel primo pomeriggio a Castrofilippo, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra. Un carabiniere presente sul posto è intervenuto per soccorrere un’anziana, la sua badante e un bambino con disabilità. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non risultano vittime o feriti gravi.

Paura nel primo pomeriggio a Castrofilippo, dove un rogo è scoppiato in un'abitazione al piano terra. Dentro c'erano un'anziana, il figlio con disabilità e la loro badante.Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe partito da uno strofinaccio troppo vicino ai fornelli rimasti accesi, forse per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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