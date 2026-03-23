Si finge carabiniere per truffare un' anziana lo arresta il figlio carabiniere vero

Da tgcom24.mediaset.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è finto maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana signora, facendole credere che il figlio avesse rapinato una gioielleria e fosse necessaria una verifica sugli orI che conservava in casa: lo hanno arrestato i carabinieri veri, nei quali invece presta servizio, davvero, il figlio. È accaduto ad Arce, nel frusinate, dove un ventenne della provincia di Salerno è finito in manette in flagranza.,, La donna, 78 anni, vedova e pensionata, ha ricevuto nella sua abitazione la telefonata di un uomo che diceva di dover verificare la provenienza dei suoi ori. Il piano è saltato grazie all'intervento del figlio della donna, carabiniere effettivo alla caserma di Ceprano, che si trovava libero dal servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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