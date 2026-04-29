Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli distrutti campioni biologici

Nella notte di venerdì, un incendio si è sviluppato nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli. Le fiamme hanno provocato la distruzione di numerosi campioni biologici conservati nel laboratorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di spegnimento. Non risultano persone ferite o coinvolte direttamente nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio nel reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli, diretto dal dott. Gerardo Ferrara. Lo rende noto lo stesso Istituto, spiegando che secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto circuito di alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato. I fumi, propagandosi attraverso gli areatori, hanno raggiunto alcuni reparti ai piani superiori. Non si sono registrati feriti né situazioni di inagibilità. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologici Notizie correlate Leggi anche: PizzAut sbarca all'Istituto dei Tumori di Milano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Casal del Marmo: detenuti danno fuoco ai materassi nel carcere minorile; All’Istituto Moreschi di Milano presentato l’opuscolo di Regione Lombardia Emergenza incendio; Mancato adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e formazione integrativa per i lavoratori; Paura sulla statale: una Jeep avvolta dalle fiamme, in salvo il conducente. Incendio all'Istituto dei tumori di Napoli: distrutti campioni biologiciNella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio presso il reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori di Napoli, diretto dal dott. Gerardo ... ilmattino.it Incendio deposito carta e plastica di Pomezia: vertice tra Istituto Zooprofilattico, Asl e RegioneUn vertice tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e i dirigenti dell’Asl e della regione Lazio per monitorare le conseguenze dell’incendio divampato, nella mattinata del ... quotidianosanita.it Incendio trattore ad Alghero, evitato il propagarsi delle fiamme Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/04/29/incendio-trattore-ad-alghero-evitato-il-propagarsi-delle-fiamme/ - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com