In tutta l’Umbria ci sono circa 500mila case, e la maggior parte sono occupate. Il 75% delle abitazioni sono già abitate da residenti. La situazione riguarda quindi circa 375mila case occupate, mentre il resto rimane vuoto o non abitato. Una cifra che evidenzia come molti immobili siano già in uso, ma anche che una parte consistente rimanga inattiva.

In Umbria ci sono circa mezzo milione di abitazioni e quelle occupate da residenti sono i treqquarti. A dirlo è un report dell’Istat sulle case occupate 20212023. Secondo l’Istituto in Umbria sono occupate da residenti il 74,6 per cento delle abitazioni (il rimanente 23,6 è vuoto oppure abitato da non residenti, tipo seconde case, affitti brevi e simili), valore di poco superiore alla media nazionale, 73,1 per cento, lontana dall’81% del Lazio e dal 43,9 della Valle d’Aosta che hanno i dati più alto e più basso del Paese. Nel 2019 le abitazioni totali erano 502mila (mille in più circa nel 2021) e di queste 368mila erano occupate di cui 291mila da proprietari, 49mila in affitto il resto ad altro titolo o vuote appunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qui mezzo milione di case. E il 75% sono "occupate"

Approfondimenti su Umbria Abitazioni

Matteo Salvini torna a chiedere lo sgombero immediato di tutte le case occupate abusivamente.

Matteo Salvini torna a chiedere una stretta sulle case occupate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Umbria Abitazioni

Argomenti discussi: Qui mezzo milione di case. E il 75% sono occupate; La sala prove dei Jarabe de Palo a Barcellona è in vendita per oltre mezzo milione di euro; Tornano anche a Siena le Giornate di raccolta del farmaco. Mezzo milione di persone in povertà sanitaria; Oltre mezzo milione di contributi per le imprese artigiane e i lavoratori colpiti dal ciclone.

Qui mezzo milione di case. E il 75% sono occupateIndagine Istat: l’80 per cento è abitato da proprietari, il resto in affitto. E in Umbria aumentano sempre più gli stranieri che stipulano un mutuo. lanazione.it

Sirmione, la biblioteca che vale mezzo milione di euroI dati 2025 della Biblioteca comunale Mario Ferrari raccontano una storia di successo: un cittadino su cinque (19,29%) è un utente attivo. In un anno i prestiti sono cresciuti del 3,3%. quibrescia.it

proprio oggi, oltre un secolo fa, venne più di MEZZO METRO di NEVE sulla Superba! incredibile a pensarci oggi, eppure… scorri le foto qui, sono incredibili - facebook.com facebook