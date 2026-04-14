Incendio alle case Sap di Legnano i 53 inquilini sfollati in cerca di una sistemazione

Un incendio ha interessato le case SAP a Legnano, costringendo 53 inquilini a lasciare le proprie abitazioni. L’edificio è stato messo in sicurezza per consentire i controlli necessari. Al momento, le autorità stanno gestendo la situazione e cercando una sistemazione temporanea per gli sfollati. Non sono state riportate vittime o feriti, mentre le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Legnano (Milano), 14 aprile 2026 – Messo in sicurezza l’edificio per effettuare controlli più approfonditi e in attesa di comprendere quando gli inquilini potranno rientrare nelle loro case, per gli “sfollati” dalle case Sap del Comune, rese inagibili dal doppio incendio scoppiato prima di Pasqua, è arrivato il momento di incontrare il personale dei Servizi sociali e capire dove trovare casa nelle prossime settimane. Con la messa in sicurezza della copertura e la riapertura al traffico di via XX Settembre si è infatti conclusa la prima fase, quella dell’emergenza, e si è aperta la fase due, quella della ricollocazione, per i 53 inquilini della palazzina comunale di via Carlo Pisacane 34.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alle case Sap di Legnano, i 53 inquilini sfollati in cerca di una sistemazione Legnano, doppio incendio in una palazzina in via XX Settembre: inquilini fuori casa per almeno una settimanaLegnano (Milano) – Dovranno trascorrere almeno una settimana al di fuori delle loro abitazioni i 51 legnanesi residenti nella palazzina Sap di... Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune)I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura non sicura dopo il rogo: strade chiuse e lavori d'urgenza mentre i residenti restano lontani dalle...