Incendio nella discarica Amsa di via Olgettina | in fiamme alcuni divani
Nella zona di via Olgettina, si è sviluppato un incendio all’interno di una discarica gestita dall’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città. Le fiamme hanno interessato alcuni divani lasciati in deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per controllare la situazione e spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.
Rogo in una discarica dell’Amsa, l’azienda milanese servizi ambientali che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti in città.L'intervento dei vigili del fuocoÈ successo nel primo pomeriggio di sabato, nella sede di via Olgettina (zona Lambrate). Sul posto sono intervenuti i vigili.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incendio a Giarre, fiamme in un appartamento del condominio: 10 intossicati, morti alcuni animali intrappolatiUn incendio divampato in un condominio di Giarre ha provocato l’intossicazione di almeno dieci persone.
Leggi anche: Incendio nella notte: a fuoco alcuni mezzi