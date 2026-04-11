Incendio nella discarica Amsa di via Olgettina | in fiamme alcuni divani

Nella zona di via Olgettina, si è sviluppato un incendio all’interno di una discarica gestita dall’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città. Le fiamme hanno interessato alcuni divani lasciati in deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per controllare la situazione e spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.