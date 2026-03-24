Incendio in autostrada camion in fiamme all’alba

FIRENZE – Incendio in autostrada A1 nelle prime ore del mattino tra Scandicci e Firenze Nord, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme senza causare feriti. L’episodio si è verificato intorno alle 4,50, in un momento di traffico ancora limitato. Secondo quanto ricostruito, il rogo è stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio. L’esplosione avrebbe causato una sbandata del mezzo pesante, con conseguente surriscaldamento del cassone e l’innesco dell’incendio. Il camion trasportava circa 450 quintali di ferro tritato, materiale che può contribuire ad aumentare rapidamente la temperatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con una squadra operativa e un’autobotte provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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