Incendio al Pascale | 12 i vetrini sospetti Verifiche e contatti con i pazienti

Da anteprima24.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì scorso si è verificato un incendio presso i locali dell’Unità operativa di Anatomia Patologica di un istituto nazionale di ricerca. Dopo l’incidente, sono stati identificati complessivamente 12 vetrini sospetti che sono stati sottoposti a verifiche. Sono in corso contatti con alcuni pazienti coinvolti, mentre le autorità stanno analizzando le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto In seguito all’incendio che venerdì scorso ha interessato i locali dell’Unità operativa di Anatomia Patologica dell’Istituto dei tumori di Napoli, i vetrini sospetti ad oggi individuati sono complessivamente 12. I medici hanno già avviato il contatto diretto con le persone interessate e sono attualmente in corso tutte le verifiche necessarie per i relativi follow-up, “ che saranno effettuati con la massima tempestività e attenzione “. Si precisa inoltre “ che l’attività di verifica non è ancora terminata ed è tuttora in corso”. Il Pascale ribadisce che “nessuna informazione è stata in alcun modo occultata: la.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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