Elisabetta Canalis a Montecatini pomeriggio al centro ippico Sorrisi a cavallo con la figlia

Elisabetta Canalis ha scelto Montecatini per trascorrere il pomeriggio con la figlia Skyler Eva, portandola alle Antiche Scuderie. La showgirl si è immersa in un’attività che le sta molto a cuore, trascorrendo ore a cavallo nel centro ippico della zona. La coppia ha scambiato sorrisi e si è divertita tra gli animali, in un’area circondata da campi verdi. Nei pressi, alcuni passanti si sono fermati a scattare fotografie, attratti dalla scena. La visita di Canalis ha attirato l’attenzione di chi passava di lì.

Montecatini Terme, 19 febbraio 2026 – Il suo cuore è legato in modo indissolubile ai cavalli. La popolare showgirl Elisabetta Canalis è sbarcata in Valdinievole, insieme alla figlia Skyler Eva, alle Antiche Scuderie, una scuola di equitazione nelle campagne di Montecatini, al confine con Pieve a Nievole. Nonostante la sua vita si svolga in buona parte negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis torna spesso in Italia. E stavolta il suo soggiorno si è svolto anche in Toscana. Elisabetta Canalis a Firenze: shopping durante il suo soggiorno in Toscana Appassionatissima di cavalli, Elisabetta ha visitato Le Antiche scuderie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elisabetta Canalis a Montecatini, pomeriggio al centro ippico. Sorrisi a cavallo con la figlia Elisabetta Canalis con l'ex marito Brian: "Felici di questa nuova esperienza". Spunta la foto insieme alla figlia SkylerElisabetta Canalis ha condiviso una foto insieme alla figlia Skyler, dimostrando che il legame con i figli resta forte anche dopo la fine di un matrimonio. Il nuovo taglio di capelli di Skyler Eva: la figlia di Elisabetta Canalis sfoggia la frangia a tendinaSkyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, ha recentemente cambiato acconciatura con una frangia a tendina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elisabetta Canalis a Montecatini, pomeriggio al centro ippico. Sorrisi a cavallo con la figlia. Elisabetta Canalis a Firenze: shopping durante il suo soggiorno in ToscanaLa showgirl avvistata in un grande magazzino del centro del capoluogo. In precedenza aveva visitato un noto centro ippico della Valdinievole. Ad accompagnarla, la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex mari ... msn.com Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: Ciao MilanoC’è qualcosa di magnetico in Elisabetta Canalis quando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna ... dilei.it Elisabetta Canalis è la perfezione in persona.. facebook