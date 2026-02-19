Giochi in sella mascherati al centro ippico arriva la ' Festa di Carnevale a cavallo'

Il Centro Ippico EquiPassione di San Carlo ha organizzato la ‘Festa di Carnevale a cavallo’ per sabato 21 febbraio, dopo che alcuni bambini si sono mascherati e hanno deciso di partecipare a una sfilata a cavallo. La manifestazione nasce dall’idea di coinvolgere le famiglie e i giovani del quartiere, offrendo loro un’occasione di divertimento e socializzazione. Durante l’evento, i partecipanti indosseranno costumi colorati e cavalcheranno in un percorso all’interno del centro. La giornata si svolgerà dalle 10 alle 16, con attività e giochi per tutti.

Sabato 21 febbraio il Centro Ippico EquiPassione di San Carlo ospiterà la 'Festa di Carnevale a cavallo', un'iniziativa aperta alla cittadinanza. L'evento, a partecipazione gratuita, è rivolto in particolare a bambini e famiglie e propone un pomeriggio di attività ludico-educative a contatto con i cavalli, con l'obiettivo di promuovere momenti di aggregazione e valorizzare le realtà sportive e associative del territorio. Il programma prevede, dalle 14.30 alle 15.30, il 'Battesimo della sella in maschera' per tutti gli ospiti, con giochi di gruppo organizzati insieme agli allievi di EquiPassione.