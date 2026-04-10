Incendio al Conservatorio di Milano | fumo tra le stanze evacuate circa 30 persone dai dormitori

Venerdì mattina, un incendio si è sviluppato nei dormitori di un conservatorio a Milano, generando fumo all’interno delle stanze. Circa 30 persone sono state evacuate dalle strutture interessate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti è stata resa nota.

Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì al Conservatorio di Milano, dove un incendio è divampato all'interno dei locali adibiti a dormitorio. L'allarme è scattato intorno alle 8.30, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a invadere i corridoi della struttura, costringendo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Leggi anche: Incendio in centro storico, donna intrappolata nel fumo salvata dai pompieri. Quattro persone evacuate Temi più discussi: Giovanni Allevi a Verissimo, la battaglia contro il tumore: diagnosi, mieloma multiplo, ricovero in ospedale; Da Morazzone alla Cina: la pianista Sophia Zanoletti in concerto a Suzhou; Mysterium Festival: Concerto di Pasqua; Sacile, musica senza confini: voce, pianoforte e sax protagonisti a Palazzo Ragazzoni. Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, 30 evacuatiUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l'eva ... tg24.sky.it Incendio al Conservatorio di Milano: fiamme nel dormitorio, 30 evacuatiUn principio d’incendio è divampato all’interno dei locali adibiti a dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando una densa colonna di fumo h ... rainews.it Milano, Luglio 1832. C’è un ragazzo che piange proprio fuori dal Conservatorio. Il suo nome all’anagrafe è registrato come Joseph Fortunin François, sebbene vivesse nei dintorni di Parma con entrambi i genitori piacentini. Ma questo non conta, quello che im - facebook.com facebook