Incendio al Conservatorio di Milano | fumo tra le stanze evacuate circa 30 persone dai dormitori

Da milanotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina, un incendio si è sviluppato nei dormitori di un conservatorio a Milano, generando fumo all’interno delle stanze. Circa 30 persone sono state evacuate dalle strutture interessate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti è stata resa nota.

Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì al Conservatorio di Milano, dove un incendio è divampato all'interno dei locali adibiti a dormitorio. L'allarme è scattato intorno alle 8.30, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a invadere i corridoi della struttura, costringendo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano.

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