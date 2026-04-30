Incendio a Capannori | il vento spinge il fuoco verso le case

Un incendio è divampato sul Monte Faeta, vicino a San Pantaleone, alimentato da un vento forte che sta spingendo le fiamme verso le abitazioni. Il bacino di Pianettori risulta asciutto, impedendo il rifornimento idrico agli elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti forze di soccorso che cercano di contenere l’incendio e di proteggere le zone interessate.

? Cosa sapere Incendio sul Monte Faeta verso San Pantaleone alimentato dal vento forte.. Il bacino di Pianettori asciutto impedisce il rifornimento idrico degli elicotteri.. Il fuoco divampa da ieri pomeriggio nella zona di San Pantaleone, a pochi passi dalle prime case del territorio di Capannori, dopo che le fiamme sono partite dall’area di Lucca colpendo il Monte Faeta. La situazione sul campo è estremamente delicata. Il fronte dell’incendio si sta muovendo verso i centri abitati e la velocità con cui il calore avanza è alimentata dal vento forte che soffia sui Monti Pisani. In questo scenario di emergenza, Domenico Caruso, esponente della lista Noi Moderati impegnato nel consiglio comunale di Capannori, ha lanciato un appello urgente alle autorità per ottenere l’intervento immediato delle forze militari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Capannori: il vento spinge il fuoco verso le case Rutigliano, 30mila mq di capannone in fiamme. Una colonna di fumo alta 10 metri Notizie correlate Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Fiamme al bosco di Carignano: il vento spinge il fuoco verso i centriLunedì 6 aprile 2026, un incendio di sterpaglie ha colpito il bosco di Carignano nel pomeriggio, spingendo i soccorsi a intervenire per evitare che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bosco in fiamme ai piedi del monte Faeta; Aggiornamento incendio sul Monte Faeta, Capannori: ancora complesse le operazioni di spegnimento; Continua l’incendio sul Monte Faeta. Le preoccupazioni per il vento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri. L'incendio sul monte infuria sospinto dal vento, case evacuateCAPANNORI: Le raffiche hanno cambiato rotta invertendo la direzione del fronte di fuoco. Operazioni incessanti anche di notte, canadair in azione dal cielo ... toscanamedianews.it Monte Faeta in fiamme, Caruso (Noi Moderati): Serve l’intervento dell’esercitoIl consigliere di opposizione a Capannori: Solo i militari possono predisporre le piste tagliafuoco rimuovendo la vegetazione ... luccaindiretta.it L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento sull'incendio di Capodanno, ma le chance di successo sono scarse. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin incontrerà sia Meloni che Mattarella la prossima settimana. Link all'articolo nel primo com - facebook.com facebook Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video x.com