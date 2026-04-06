Lunedì 6 aprile 2026, nel pomeriggio, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel bosco di Carignano. Il vento ha contribuito a spingere le fiamme verso le zone abitate nei dintorni. I soccorritori sono intervenuti prontamente per limitare i danni e prevenire che le fiamme raggiungessero le aree residenziali. Sul posto sono state inviate squadre di pronto intervento e mezzi antincendio.

Lunedì 6 aprile 2026, un incendio di sterpaglie ha colpito il bosco di Carignano nel pomeriggio, spingendo i soccorsi a intervenire per evitare che le fiamme raggiungessero l’abitato. Il cielo terso sopra Ponte San Pietro è stato squarciato da una densa colonna di fumo bianco, visibile persino dalla città di Lucca. L’emergenza è scattata proprio mentre le raffiche di vento, che flagellano la zona luchese ormai da diversi giorni, alimentavano la propagazione del fuoco tra la vegetazione. La strategia dei soccorsi e il rischio urbano. Sul campo operano attualmente i vigili del fuoco, impegnati in una valutazione tecnica per capire se sia necessario l’impiego di un elicottero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme al bosco di Carignano: il vento spinge il fuoco verso i centri

Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo»MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono...

Vento e raffica di incendi: in fiamme 3 ettari di bosco al Parco delle GroaneMonza, 2 aprile 2026 – La giornata di vento forte ha tenuto impegnati a più riprese ieri i vigili del fuoco in Brianza.

Temi più discussi: Fiamme nel bosco: l'incendio era già lungo 200 metri. I vigili del fuoco attaccano il rogo da più fronti; Paura a ridosso del Piave: fiamme nel bosco vicino al Ponte di Vidor; Incendio a Berzo Demo: in fiamme 1.300 metri quadri di bosco; Incendio nel bosco in zona Taverne.

Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Le fiamme hanno distrutto oltre 10 ettari di vegetazione e altri 30 sarebbero considerati a rischio. fanpage.it

Le fiamme nel bosco e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: grosso incendio sul Monte Navado, elicottero in azioneUNDINE. Fiamme e una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza: un incendio boschivo è scoppiato nella tarda mattinata di lunedì 6 aprile in Carnia, nel comune di Verzegnis in provincia di Ud ... ildolomiti.it

Palazzina comunale in fiamme a #Legnano: dopo il #fuoco e la paura, avviati i #lavori per le messa in sicurezza. Cinquanta gli #sfollati facebook

Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco x.com