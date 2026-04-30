Incendio a Barbarano | due anziani salvati dai guaiti del cane

Nella notte del 30 aprile, un incendio si è sviluppato in una palazzina a Barbarano Mossano, rendendo inagibili due appartamenti. L'incendio è stato causato da un guasto a un elettrodomestico. Due anziani sono stati messi in salvo grazie all’allarme dato dal cane che ha iniziato a guaire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

? Cosa sapere Incendio a Barbarano Mossano nella notte del 30 aprile salva due ottantenni.. Il guasto di un elettrodomestico rende inagibili due appartamenti della palazzina.. Due anziani ultraottantenni sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Vicenza dopo un incendio scoppiato nella notte del 30 aprile 2026 a Barbarano Mossano, dove il fumo tossico ha invaso un appartamento causandone l’inagibilità. Il rogo si è concentrato all’interno di una abitazione privata nel Basso Vicentino, probabilmente a causa di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Le fiamme hanno riempito rapidamente gli spazi interni, rendendo quasi impossibile ogni movimento per la coppia colpita dal principio di incendio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Barbarano: due anziani salvati dai guaiti del cane Notizie correlate Incendio in un appartamento a Borgo Trento, residenti salvati dai vigili del fuoco: 22 persone evacuate, tra cui due minorenniVERONA - Scoppia l'incendio nell'appartamento del condominio di otto piano in viale della Repubblica, nel quartiere di Borgo Trento, a Verona. Incendio in ascensore: mamma e figlio salvati dai soccorsi a FrosinoneUn principio d'incendio in un ascensore di Corso Francia, a Frosinone, ha scatenato il panico nel tardo pomeriggio di oggi. Una raccolta di contenuti Incendio nel Vicentino, due anziani in ospedale per intossicamentoUna coppia di anziani è rimasta intossicata e ora è ricoverata all'ospedale di Vicenza in osservazione a causa di un incendio avvenuto la scorsa notte nel comune di Barbarano Mossano (Vicenza), locali ... ansa.it Incendio nella notte, il cane vede le fiamme in casa e sveglia i padroni: marito e moglie in ospedale. Il rogo partito da un cortocircuitoBARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Fiamme nella casa dei coniugi: l'incendio è divampato nella notte di giovedì 30 aprile, in un'abitazione nel comune di Barbarano Mossano, ... ilgazzettino.it