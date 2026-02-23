Incendio in un appartamento a Borgo Trento residenti salvati dai vigili del fuoco | 22 persone evacuate tra cui due minorenni

Un incendio ha devastato un appartamento al settimo piano di un condominio a Borgo Trento, causando l’evacuazione di 22 persone, tra cui due minorenni. Le fiamme sono divampate improvvisamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza gli abitanti. Le squadre di soccorso hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in salvo tutti gli occupanti. Le cause del incendio sono ancora da chiarire.

VERONA - Scoppia l'incendio nell'appartamento del condominio di otto piano in viale della Repubblica, nel quartiere di Borgo Trento, a Verona. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, verso le 19, quando il fumo ha iniziato a invadere i vani scala dell'edificio. L'incendio ha interessato una casa al primo piano della struttura: le due persone che si trovavano all'interno dell'appartamento sono state portate in salvo dai vigili del fuoco. L'intero palazzo è stato evacuato: 22 persone, tra cui due minori, sono stati accompagnati fuori dal palazzo dai pompieri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it Incendio in via Ponte Nuovo a Milano, paura per due anziani: salvati dai vigili del fuocoNella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio in via Ponte Nuovo a Milano. Varcaturo, incendio in una villa: evacuate tre persone. Vigili del Fuoco sul postoNella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: grave un anziano trovato svenuto in casa; Barletta, incendio in un appartamento: salvata dai vigili del fuoco una 81enne, 4 intossicati VIDEO; VIDEO | Appartamento divorato dalle fiamme, un morto; Paura per l’incendio in un appartamento: in salvo tre persone. Appartamento in fiamme in Borgo Trento, residenti in salvo: sei intossicatiIncendio nell'appartamento in Borgo Trento a Verona, residenti portati in salvo: sei intossicati dal fumo all'ospedale. veronaoggi.it Incendio in via Shelley, fiamme in un appartamentoIncendio in via Shelley: fiamme in un appartamento al primo piano, Vigili del Fuoco sul posto con due squadre. Danni ingenti alla cucina. ligurianotizie.it VIDEO | Incendio in Borgo Trento: fiamme in un appartamento di viale della Repubblica - facebook.com facebook