Incendio in ascensore | mamma e figlio salvati dai soccorsi a Frosinone

Un incendio in un ascensore di Corso Francia a Frosinone ha avuto origine da un corto circuito, causando il blocco improvviso della cabina. Una mamma e suo figlio sono rimasti intrappolati, ma i soccorritori intervenuti in pochi minuti li hanno tratti in salvo. Le fiamme hanno danneggiato le componenti dell’ascensore, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche tecnici specializzati per le verifiche.

Un principio d'incendio in un ascensore di Corso Francia, a Frosinone, ha scatenato il panico nel tardo pomeriggio di oggi. Una mamma e suo figlio, bloccati nella cabina, sono riusciti a mettersi in salvo grazie alla rapidità dei soccorsi. L'allarme è scattato alle 18:15, con l'intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, originate da rifiuti accumulati alla base del vano ascensore, non hanno causato danni gravi né feriti, ma l'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti condominiali. La scena si è consumata in un condominio del cuore di Frosinone, dove la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori.