In via Nazario Sauro la prima Fiera del vestito | solidarietà comunità e sorrisi per chi ha bisogno

Palermo si prepara ad accogliere un’iniziativa dal forte valore sociale: la prima “Fiera del vestito”, un evento dedicato alla raccolta e distribuzione gratuita di abiti usati destinati alle famiglie in difficoltà. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle 16, presso la villetta di via.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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