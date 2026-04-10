Via Nazario Sauro Confesercenti | La riqualificazione non può più attendere

Lungo Via Nazario Sauro, i commercianti e le imprese locali stanno pianificando interventi di riqualificazione. L’Associazione Borgo delle Botteghe, costituita da più di venti attività, sta coordinando le iniziative con il supporto di Confesercenti Parma. La riqualificazione della strada è al centro delle discussioni e si prevede un miglioramento per il borgo, noto per la sua autenticità e identità culturale.

Via Nazario Sauro si prepara a vivere una nuova stagione di rilancio, grazie all’impegno dell’Associazione Borgo delle Botteghe, realtà composta da oltre venti imprese e nata con il supporto di Confesercenti Parma e oggi punto di riferimento per uno dei borghi più autentici e identitari del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it A Napoli l'arte si prende per la gola (e viceversa): l'appuntamento in via Nazario SauroAllo Iav - In Arte Vesuvio appuntamento in collaborazione con Arteindiretta dedicato ai rapporti tra cibo e peccato, santità e potere Start alle ore... Riapre domani il sottopasso di via Nazario SauroRiapre domani il sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro: "Fine dei disagi – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – e via... Via Nazario Sauro, aperto il cantiere per l’asfaltaturaAl via la ripavimentazione di via Nazario Sauro, in zona stazione. Da ieri sul posto, gli operai dell’impresa Ics – selezionata nell’ambito di un appalto da 700mila euro (importo lordo) e che da ... ilrestodelcarlino.it Via Nazario Sauro, lavori al via lunedìAdeguamento e messa in sicurezza di via Nazario Sauro a Jesi, lavori al via lunedì nel tratto tra Mercato delle erbe e incrocio con via Cavour. Investimento di circa 90mila euro. Nel tratto a destra a ... ilrestodelcarlino.it