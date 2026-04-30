Durante la celebrazione della Festa della Liberazione, oltre alla Brigata ebraica, hanno partecipato anche dissidenti iraniani in diaspora. Questi rappresentanti del popolo iraniano si sono riuniti in piazza portando le foto delle vittime degli ayatollah. Alcuni di loro hanno raccontato di aver ricevuto minacce di morte e di essere stati oggetto di insulti. La presenza è stata una testimonianza di resistenza e della volontà di opporsi alla dittatura.

A sfilare accanto alla Brigata ebraica durante la festa della Liberazione c'erano anche i dissidenti iraniani in diaspora, cioè i rappresentanti di quel popolo che continua a lottare per affrancarsi dalla dittatura e tornare a vivere liberamente nel proprio paese. «Era importante ricordare che, in soli due giorni, la Repubblica islamica ha ucciso più di 40mila nostri connazionali che chiedevano libertà» dice al nostro giornale Mojdeh Karimi, vicepresidente dell'associazione Italia-Iran, che in una piazza del 25 aprile in preda all'isteria ha voluto portare le foto dei suoi connazionali vittime degli Ayatollah. Non un'aria di serenità quella...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - In piazza con le foto delle vittime degli ayatollah «Minacciata di morte, mi lanciavano di tutto»

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