Tennis Lucrezia Stefanini minacciata di morte dagli scommettitori | Mi hanno inviato la foto di una pistola

Prima delle qualificazioni di Indian Wells, la tennista italiana Lucrezia Stefanini ha ricevuto minacce di morte da parte di scommettitori, che le hanno inviato anche una foto di una pistola. La giocatrice, che poi ha perso nelle qualificazioni, ha reso pubbliche le intimidazioni ricevute. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alle scommesse nel mondo del tennis.

La numero 138 al mondo è stata eliminata nelle qualificazioni di Indian Wells. "Sul mio numero ho ricevuto minacce nel caso non avessi perso la gara. Sono stati tutti molto disponibili e hanno aumentato la sicurezza nei miei confronti". La tennista italiana Lucrezia Stefanini ha ricevuto minacce di morte dagli scommettitori prima che affrontasse le qualificazioni di Indian Wells, dove ha perso. Insulti e minacce di morte da parte degli scommettitori ai tennisti italiani, parte terza. Dopo Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, questa volta il bersaglio è stato Lucrezia Stefanini. La 27enne azzurra di Billie Jean King Cup, attuale numero 138 Wta, eliminata nelle qualificazioni di Indian Wells da Victoria Jimenez Kasintseva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

