Privacy delle foto sui social finalmente non mi preoccupo più degli amici che scorrono tra le mie foto

Giovanni ha deciso di proteggere le sue foto sui social dopo aver scoperto che amici e conoscenti spesso scorrevano tra le sue immagini senza permesso. La causa è la mancanza di strumenti semplici per gestire la privacy digitale. Ora utilizza la funzione di Google Photos che permette di bloccare le foto in una cartella riservata, evitando che siano visibili a tutti. Questa soluzione gli dà più tranquillità e controlla meglio i contenuti sensibili sul suo smartphone. La funzione si può attivare facilmente dall’app, senza bisogno di eliminare nulla.

la privacy digitale assume forme diverse nell'uso quotidiano degli smartphone. in questa trattazione si esaminano la cartella bloccata di google photos, una soluzione pratica per proteggere contenuti sensibili senza doverli eliminare. l'obiettivo è offrire una panoramica chiara e funzionale, utile per chi desidera mantenere privata una parte della libreria fotografica durante la condivisione occasionale del dispositivo. la cartella bloccata: una cassaforte digitale integrata nell'app google photos. la cartella bloccata funziona come una cassaforte digitale interna all'app, protetta dal blocco del dispositivo.