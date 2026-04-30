In Parlamento esplode il bubbone dei bonus grillini Giorgetti chiede alla Ue flessibilità sceneggiata del M5S

In Senato si è conclusa la discussione sul Documento di finanza pubblica 2026, con tre risoluzioni presentate: una dal centrosinistra, una da Azione e una dalla maggioranza. Nel frattempo, in Parlamento si è riacceso il dibattito sui bonus legati al Movimento 5 Stelle, con il ministro che ha chiesto alla Commissione europea maggiore flessibilità. La scena politica si è animata con dichiarazioni e prese di posizione su questi temi.

Si è conclusa nell’aula del Senato la discussione generale sul Documento di finanza pubblica 2026. Sono tre le risoluzioni presentate: quella unitaria del centrosinistra, quella di Azione e la terza firmata dalla maggioranza. Il governo ha accolto la risoluzione di centrodestra mentre ha espresso parere contrario sulle altre due. Nella risoluzione presentata al Senato, il centrodestra sostiene in tutto e per tutto le richieste dell’esecutivo di “sforamento” del Patto di stabilità con un possibile scostamento di bilancio e si impegna il Governo ”a rispettare il percorso di spesa netta programmatica indicato nel Piano e previsto nelle...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Parlamento esplode il “bubbone” dei bonus grillini. Giorgetti chiede alla Ue “flessibilità”, sceneggiata del M5S Notizie correlate Leggi anche: Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu” Leggi anche: Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue: il Dfp inguaia Giorgetti Contenuti di approfondimento Si parla di: Iran, Crosetto A Hormuz con l’Onu, ma il Parlamento dica sì anche senza suo ok; V per Vendetta: la spiegazione del finale del film. Esplode il caso Salis, spunta casa in comune con il portaborse assuntoPotrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati insieme in una ... adnkronos.com