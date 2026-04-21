Incidente a Sondrio auto taglia la strada ad un 18enne in moto | brutta caduta

Questa mattina a Sondrio si è verificato un incidente alle prime luci dell’alba. Attorno alle 7:50, un giovane di 18 anni in sella a una moto da cross è stato investito da un’auto all’incrocio tra viale Aldo Moro e via Torelli, vicino al settimo ponte sul torrente Mallero. La collisione ha causato una caduta violenta del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Paura questa mattina, martedì 21 aprile 2026, attorno alle 7:50, a Sondrio, dove un giovane ragazzo di 18 anni alla guida di una moto da cross è stato travolto da un’auto all’incrocio tra viale Aldo Moro e via Torelli, nei pressi del settimo ponte sul torrente Mallero.Secondo una prima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Muore in moto: l’incidente con un’auto, tragedia in stradaGallicano (Lucca), 12 aprile 2026 – Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla via di Fondovalle all’altezza del comune di Gallicano, per l’esattezza... Incidente a Roma in via Fiorentini, 18enne morto investito da auto: nella stessa strada morì Cynthia VentucciTragedia nella notte a Roma, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Fiorentini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente a Sondrio, auto taglia la strada ad un 18enne in moto: brutta caduta; Schianto in galleria sulla Statale 36: auto distrutta, conducente quasi illeso; Incidente a Buglio in Monte: auto fuori strada, una persona coinvolta; Scontro frontale in galleria a Valdisotto. Incidente auto moto a Vittuone, atterra l’elisoccorso di notte: 25enne soccorso(mi-lorenteggio.com) Vittuone, 13 aprile 2026 – Intorno alle ore 22.10, in via Milano, all’altezza dell’incrocio con via 4 Novembre, è avvenuto un grave incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto ... mi-lorenteggio.com Incidente d’auto in provincia di Sondrio, morti 2 ragazziE’ di due morti il bilancio di uno scontro fra due auto avvenuto nella notte a Era di Samolaco, in provincia di Sondrio. Una terza persona coinvolta nell’incidente e’ stata portata all’ospedale di ... affaritaliani.it Grave incidente a Melito, centauro 20enne si schianta contro un'auto: è in pericolo di vita - facebook.com facebook Brutto incidente in campo per #Klinsmann jr.: "La mia stagione finisce qui" x.com