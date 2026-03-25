Docente accoltellata a Trescore Balneario Frassinetti | Fatto inaccettabile emergenza criminalità giovanile Fontana | Superato ogni limite

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente è stata ferita con un coltello a Trescore Balneario in un episodio che ha suscitato forti reazioni da parte di esponenti politici. Entrambi hanno condannato l'accaduto, definendolo inaccettabile e evidenziando la crescita dei problemi legati alla criminalità giovanile. Sono stati richiesti interventi immediati per affrontare la situazione, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Frassinetti e Fontana condannano duramente il ferimento della docente a Trescore Balneario, chiedendo interventi urgenti contro la violenza giovanile dilagante L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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