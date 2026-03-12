Minori a Napoli | l’emergenza omicidi e la deriva della violenza giovanile

A Napoli nel 2025 si registra un aumento di omicidi e di armi tra i minorenni. Il rapporto di Save the Children evidenzia un incremento di episodi violenti tra i giovani e segnala il coinvolgimento dei clan nel reclutamento. Inoltre, si sottolineano le carenze nei percorsi educativi e sociali dedicati ai minori, che contribuiscono a questa escalation di violenza.

Minori a Napoli: nel 2025 boom di omicidi e armi tra giovanissimi. Il rapporto Save the Children lancia l'allarme sul reclutamento dei clan e i vuoti educativi. I minori a Napoli sono al centro di un fenomeno criminale che sta raggiungendo vette mai viste prima. Nel solo primo semestre del 2025, il numero di giovanissimi fermati o denunciati con l'accusa di omicidio ha toccato quota 27 unità, una cifra che quasi eguaglia l'intero dato complessivo dell'anno precedente. Questa escalation, evidenziata nel recente dossier "Dis(armati)" di Save the Children, fotografa una realtà in cui l'età dei protagonisti di fatti di sangue si abbassa drasticamente, segnando un raddoppio dei casi rispetto al periodo pre-pandemico del 2019. 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli, cresce l’allarme violenza tra i minori: 27 denunciati o arrestati per omicidio in soli sei mesiNapoli, 12 Marzo – A Napoli la violenza giovanile mostra segnali sempre più preoccupanti. Nel primo semestre del 2025 sono stati 27 i minori arrestati o denunciati per omicidio, un dato che sfiora già ... sciscianonotizie.it

Minori e violenza a Napoli, 27 coinvolti in omicidi nel primo semestre 2025Quasi quanto in tutto il 2024. Il dato emerge da un rapporto di Save the Children: in aumento anche porto abusivo di armi, lesioni e risse tra adolescenti ... napolitoday.it

