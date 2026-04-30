In giro per il centro i ’minuteros’ Pronti a farti uno scatto da conservare

Nel centro di Reggio, i fotografi chiamati 'minuteros' sono pronti a scattare immagini da conservare. La città si appresta a ospitare nuovamente Fotografia Europea, un evento che trasformerà temporaneamente il suo volto. Durante la manifestazione, ci saranno incontri e esposizioni che coinvolgeranno diverse zone della città, creando un laboratorio diffuso di immagini e visioni.

Reggio si prepara a trasformarsi ancora una volta, in occasione di Fotografia Europea, in un grande laboratorio diffuso di immagini, incontri e visioni, cambiando il volto della città. Tra le curiosità di quest’anno, da questa sera a domenica è possibile incontrare nelle piazze all’interno dell’esagono i ‘fotografi minuteros’, che con le loro attrezzature d’epoca possono fare, in pochi minuti (a pagamento) ritratti in bianco e nero, stampati in carta ai sali d’argento. La fotografia minutera – o fotografia di strada – nasce alla fine dell’Ottocento e diventa da subito il regno dei fotografi poveri. Sarà come ritornare, per qualche giorno agli albori della fotografia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In giro per il centro i ’minuteros’. Pronti a farti uno scatto da conservare Notizie correlate Uno scatto d’amore per Pantani. Tifosi in arrivo da tutta l’ItaliaIl giorno di San Valentino per molti innamorati, fidanzati e coniugi, rappresenta un giorno speciale, in cui si pensa soltanto alle cose belle... Mattarella al Csm, De Bortoli: “Richiamo a conservare uno spirito costituente”L’intervento del Capo dello Stato al Consiglio superiore della Magistratura è “un richiamo a conservare uno spirito costituente nel momento in cui si... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Intervista a Giulio Pellizzari al via del Giro d'Italia 2026; In giro per il centro i ’minuteros’. Pronti a farti uno scatto da conservare; C.Next, un nuovo lotto alle Officine Ico Pronti a ospitare realtà innovative; Stadio Franchi, la Fiorentina: Pronti a partecipare al finanziamento della Fase 2 con 55 milioni di euro, ma a certe condizioni. Ciclismo: tutto pronto per il ritorno del Giro di SardegnaSarà Castelsardo ad accogliere mercoledì 25 febbraio la partenza del Giro della Sardegna, che si concluderà dopo cinque tappe domenica 1 marzo a Olbia. Il giro ciclistico della Sardegna torna dopo 15 ... ansa.it Ostuni, Gioia (Prossima): “Sabotaggio irresponsabile contro la città” Il consigliere regionale: ”Pronti a riportare Pomes alla guida del Comune” - facebook.com facebook Buongiorno Roma Tutti pronti per i soundcheck #1M2026 x.com