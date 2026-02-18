Mattarella al Csm De Bortoli | Richiamo a conservare uno spirito costituente

L’intervento del Capo dello Stato al Consiglio superiore della Magistratura è “un richiamo a conservare uno spirito costituente nel momento in cui si discute della riforma di alcuni articoli della Costituzione”. È la riflessione di Ferruccio De Bortoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Mattarella interviene al Csm: richiamo al rispetto tra istituzioniSergio Mattarella ha deciso di intervenire al Csm, un fatto che non si era mai verificato in undici anni di mandato.

Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm: “Mi adeguerò”. La politica si divideIl richiamo di Mattarella al plenum del Csm ha spinto Nordio a dichiarare che si adeguerà.

Nordio dopo il discorso di Mattarella al Csm: Parole opportune. Il dialogo sulla riforma sia costruttivoAuspico che il dibattito venga mantenuto in termini pacati e razionali. Personalmente mi adeguerò e cercherò di essere il più possibile aderente, come spero di essere stato in passato, perché certe e ... ilfoglio.it

Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. Le altre istituzioni rispettino il ConsiglioSono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni . Eppure, mi hanno in ... ilfattoquotidiano.it

Marco Furfaro (Pd) sulle parole di Mattarella al Csm: "C'è un tema che è andato oltre la riforma: quando un ministro della Giustizia definisce come verminaio un organismo costituzionale si va a delegittimare una intera categoria. Il verminaio è lo Stato quando f facebook