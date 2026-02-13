Uno scatto d’amore per Pantani ha attirato centinaia di tifosi da tutta Italia al monumento del Pirata, situato a Cesenatico, dove hanno lasciato fiori e messaggi in memoria del ciclista scomparso. La motivazione principale è il ricordo della sua passione per il ciclismo e il legame speciale con il territorio, che oggi si traduce in un afflusso di appassionati proprio nel giorno di San Valentino. Tra le decorazioni, spicca un mazzo di fiori rosso e una maglietta con la sua immagine, simbolo di un affetto duraturo.

Il giorno di San Valentino per molti innamorati, fidanzati e coniugi, rappresenta un giorno speciale, in cui si pensa soltanto alle cose belle dell’amore e del rapporto di coppia. Questo è l’approccio al 14 febbraio della maggior parte degli adulti, ma ci sono tantissime persone, per le quali dal 2004 ad oggi questa ricorrenza segna un giorno di dolore. Sono i familiari di Marco Pantani, ma anche i tanti amici del campione ed i tifosi che per lui erano disposti a compiere trasferte di centinaia di chilometri per vederlo correre. Oggi sono tanti i luoghi che ricordano il grande ciclista, dove le persone che lo hanno amato e non vogliono dimenticarlo, portano ancora letterine, pensieri, biglietti e fiori, che poi la famiglia custodisce con cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno scatto d’amore per Pantani. Tifosi in arrivo da tutta l’Italia

Da Aosta a Messina, oltre 220 persone hanno aderito all’appello e si stanno preparando a raggiungere Torino.

Il 22 e 23 gennaio, il Centro residenziale universitario di Bertinoro ospiterà il convegno “Tavi Romagna 2026”.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Uno scatto d’amore per Pantani. Tifosi in arrivo da tutta l’Italia; Ritratti d’amore; Torna Mirandola in Love con installazioni, musica e una gallery digitale dedicata alle coppie; Lettere d'amore, per San Valentino il concorso apre alla fotografia.

Lettere d'amore, per San Valentino il concorso apre alla fotografia(ANSA) - TORREVECCHIA TEATINA, 12 FEB - Un epistolario d'amore dell'immediato dopoguerra, uno storico degli anni Trenta, la corrispondenza tra due amanti tra 1915 e 1918 e quasi venticinquemila letter ... msn.com

Quando la musica ferma il tempo: Pantani e Pausini nello scatto che commuove Leggi la notizia su www.lavocedicesenatico.it: https://lavocedicesenatico.it/quando-la-musica-ferma-il-tempo-pantani-e-pausini-nello-scatto-che-commuove/ - facebook.com facebook