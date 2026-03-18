salone del mobile roadshow coast to coast negli stati uniti

Il Salone del Mobile di Milano ha avviato un roadshow negli Stati Uniti, portando la manifestazione in diverse città del paese. La tournée si inserisce nella strategia di espansione globale della fiera, che si svolgerà dal 21 al 26 aprile 2026 a Fiera Milano con la sua 64ª edizione. L’obiettivo è promuovere il design italiano nel mercato internazionale.

Roadshow del Salone del Mobile.Milano che è tornato negli Stati Uniti proseguendo la strategia di proiezione globale della manifestazione che, dal 21 al 26 aprile 2026, porterà in scena a Fiera Milano, la sua edizione numero 64. Tour del design che ha preso il via il 24 febbraio da Los Angeles, è proseguito il 26 febbraio a Chicago per concludersi a New York. Tre tappe in città che sono epicentri della progettazione, dell'architettura e dell'economia immobiliare e incarnano la pluralità di un mercato, quello statunitense, che si conferma tra i più rilevanti per l'industria italiana del legno-arredo. Nel 2025, infatti, gli Stati Uniti hanno confermato il loro ruolo strategico per la filiera del legno-arredo Made in Italy, posizionandosi nella top ten per numero di visitatori professionali al Salone del Mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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