Aviazione civile viaggi di passeggeri in Cina aumentano dell’11% a febbraio

Nel mese di febbraio, l’aviazione civile in Cina ha registrato quasi 68,31 milioni di passeggeri. L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stato dell’11%. I dati sono stati diffusi dalle autorità cinesi del settore. La cifra rappresenta un rialzo rispetto ai mesi precedenti e riflette il trend di crescita nel traffico aereo del paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel mese di febbraio il settore dell’aviazione civile cinese ha registrato quasi 68,31 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento dell’11% su base annua. I dati diffusi dall’Amministrazione dell’aviazione civile cinese hanno mostrato che il mese scorso le rotte aeree nazionali hanno gestito 61,44 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento del 10,5% rispetto all’anno precedente, mentre quelle internazionali hanno operato 6,86 milioni viaggi di passeggeri, in crescita del 15,6% su base annua. Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, il settore ha gestito 740.000 tonnellate a febbraio, con un aumento del 22,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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