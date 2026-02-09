Cina Capodanno prolungato | la mossa economica per rilanciare turismo e consumi interni

Pechino prolunga le festività per spingere turismo e consumi. La mossa punta a rilanciare l’economia interna, con più cittadini in viaggio e più acquisti nei negozi. La decisione sorprende, considerando il momento di incertezza economica. La misura dovrebbe durare più a lungo del solito, sperando di dare una spinta ai settori più colpiti.

Pechino ha varato una strategia inattesa per rivitalizzare l’economia interna: un’estensione delle festività legate al Capodanno cinese, tradizionalmente il periodo di maggiore mobilità e spesa per i cittadini cinesi. L’annuncio, giunto in data odierna, rappresenta un tentativo mirato di sostenere il settore turistico e incentivare i consumi in un momento di rallentamento economico globale. Questa decisione, apparentemente semplice, si inserisce in un contesto di sfide significative per l’economia cinese, in particolare nel settore immobiliare. Negli ultimi mesi, infatti, la Cina ha dovuto affrontare una serie di difficoltà economiche, tra cui un raffreddamento del mercato immobiliare e una crescita economica complessiva più lenta del previsto.🔗 Leggi su Ameve.eu

