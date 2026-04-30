In Aspromonte i carabinieri scoprono armi nascoste tra le pietre

I Carabinieri hanno trovato armi e munizioni nascoste tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte, nel territorio di Cirinnà. Sono stati rinvenuti due fucili, uno dei quali costruito artigianalmente, e 50 munizioni di diversi calibri. L’operazione si è svolta nel corso di un intervento nella zona, nota per la presenza di attività illecite. Nessuna persona è stata fermata durante il ritrovamento.

Due fucili, uno dei quali realizzato artigianalmente, e 50 munizioni di vario calibro sono stati scoperti dai Carabinieri tra le pietre di un muretto a secco a Cirinnà, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell'Aspromonte. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Reggio Calabria dell'Arma, è sottolineato che "il deposito clandestino" era "perfettamente mimetizzato e potenzialmente pronto all'impiego. Tutto il materiale si presentava in condizioni eccellenti e perfettamente funzionante, un dettaglio che lascia ipotizzare una disponibilità recente e una possibile destinazione operativa a breve termine". Ulteriori indagini sono in corso "per individuare i responsabili" e "ricostruire eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata attivi nel comprensorio della Locride".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Aspromonte i carabinieri scoprono armi nascoste tra le pietre Video CC Aspromonte armi nascoste tra le pietre i CC scoprono un deposito clandestino pronto all’uso Notizie correlate Scoperto deposito di armi sull'Aspromonte: il nascondiglio tra le pietre di un murettoUn nascondiglio invisibile, incastonato tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà (Reggio Calabria), nel cuore aspro e impervio dell’Aspromonte. Tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte, scoperto un deposito clandestino di armi pronte all’usoTra le pietre anonime di un muretto a secco, in un angolo remoto dell’Aspromonte, si nascondeva un arsenale pronto all’uso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In Aspromonte trovate armi nascoste tra le pietre, carabinieri scoprono deposito clandestino pronto all’uso; Armi nascoste in Aspromonte: scoperto arsenale; Armi nascoste tra le pietre dell'Aspromonte: i Carabinieri scoprono un arsenale clandestino a Ciminà · LaC News24; Un arsenale nei muretti a secco. La scoperta dei Carabinieri a Ciminà. ‘Ndrangheta, armi nascoste tra le pietre in Aspromonte: scoperto un deposito pronto all’usoL'operazione dei Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario dello Jonio, affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ... affaritaliani.it In Aspromonte i carabinieri scoprono armi nascoste tra le pietreDue fucili, uno dei quali realizzato artigianalmente, e 50 munizioni di vario calibro sono stati scoperti dai Carabinieri tra le pietre di un muretto a secco a Cirinnà (Reggio Calabria), nel cuore del ... ansa.it Arsenale nascosto in Aspromonte: scoperto deposito segreto tra i muretti a secco - facebook.com facebook