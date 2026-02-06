Questa mattina, il nuovo Range Rover Sport SV Black Edition è stato presentato ufficialmente. La versione in edizione Special Vehicles si distingue per i dettagli oscurati e le personalizzazioni su misura. Si tratta di un SUV di lusso che unisce stile e alte prestazioni. Gli appassionati del settore ora attendono di provarlo su strada.

L’esclusività, a volte, non ha bisogno di farsi notare. La Range Rover Sport SV Black Edition incarna alla perfezione questo concetto: non cerca l’attenzione, ma conquista lo sguardo di chi sa cogliere i dettagli che fanno la differenza. È qui che si traccia il confine sottile tra premium e lusso. Range Rover ha inventato il fuoristrada di lusso nel 1970 e, da allora, questa icona è diventata un brand autonomo, capace di attrarre pubblici diversi. Tra questi, anche clienti che potrebbero permettersi vetture ancora più costose, ma che scelgono una Range Rover come “must-have” per il suo comfort regale e la straordinaria versatilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Range Rover Sport SV Black Edition: la serie Special Vehicles

