Imprese Roma prima in Italia per crescita | saldo positivo nonostante le guerre

Roma si conferma al primo posto in Italia per la crescita delle imprese, con un saldo positivo che si mantiene nonostante le tensioni internazionali. Secondo l’ultimo report di Movimprese, il numero di nuove aperture supera quello delle chiusure, rafforzando il trend positivo della capitale. Tuttavia, il report segnala come le crisi globali continuino a rappresentare una fonte di preoccupazione per il settore imprenditoriale locale.

Il saldo è positivo ma la situazione internazionale non può non creare allarmismo. È quanto emerge dall’ultimo report di Movimprese sullo stato di salute delle imprese di Roma. Nel primo trimestre del 2026, la Capitale è la città italiana che ha ottenuto il miglior saldo tra attività cessate e.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Come stanno le imprese. Il saldo 2025 è positivo. Ma calano gli artigiani"Questi dati confermano la forte dinamicità dei nostri territori, pur evidenziando le difficoltà che il mondo artigiano continua ad affrontare".

Lavoro, saldo positivo di 342mila posti per l’Inps ma la crescita rallentaIl mercato del lavoro italiano chiude il 2025 con un segnale positivo: il saldo annualizzato nel settore privato si attesta a circa 342.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: INTESA SANPAOLO: PRESENTATE A ROMA 10 IMPRESE VINCENTI; Giornata del Made in Italy - 2026; Imprese: nel Lazio +0,42 per cento nel primo trimestre 2026, traina Roma; All’Università LUMSA la decima edizione di ‘Fare Impresa in Italia’.

Imprese, Roma e il Lazio guidano le nuove attivitàLa Capitale, nel primo trimestre del 2026, ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 8.367 iscrizioni a fronte di 5.976 cessazioni ... radiocolonna.it

Boom di nuove imprese, quasi 2.500 nei primi tre mesi dell'anno. La Capitale trascina il Lazio: è la regione migliore d'ItaliaSecondo il Report Movimprese della Camera di Commercio per il primo trimestre del 2026, Roma è la città che ha registrato il ... msn.com

Trentadue persone in carcere, tre agli arresti domiciliari e due imprese sequestrate. facebook

Politiche energetiche, economiche e internazionali. Dal governo Meloni solo disastri e pagano famiglie e imprese. Il question time oggi alla Camera. x.com