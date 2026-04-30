Imprenditoria femminile Princi rilancia l’agenda europea

A Bruxelles, un rappresentante del governo ha presentato l’attenzione rivolta all’imprenditoria femminile come elemento chiave per le politiche europee. Durante l’intervento, sono stati evidenziati programmi e iniziative in corso per sostenere le imprenditrici e favorire lo sviluppo di imprese guidate da donne. La discussione si è concentrata sulle strategie per migliorare l’accesso ai finanziamenti e rafforzare la presenza femminile nel mondo imprenditoriale.

Giusi Princi a Bruxelles: l’imprenditoria femminile come asse strategico per l’Europa. A Bruxelles, il lavoro dell’europarlamentare Giusi Princi si concentra su una delle sfide più decisive per il futuro dell’Unione: trasformare l’imprenditoria femminile in una leva strutturale di competitività, coesione e sviluppo territoriale. Una sfida che riguarda l’intero continente, ma che nelle aree più fragili del Mezzogiorno assume un valore ancora più evidente. Nel suo intervento, Princi ha richiamato l’esperienza di Alessandra, ventisei anni, laureata in economia, che ha scelto di restare a Reggio Calabria per trasformare la sua passione in un’impresa.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Imprenditoria femminile, Princi rilancia l’agenda europea Notizie correlate Giusi Princi: 60 milioni UE per la cultura europeaIl nuovo bando 2026 di Creative Europe rappresenta un passaggio decisivo per il settore culturale europeo. Giusi Princi alla conferenza su valori ed eccellenza europeaL’europarlamentare partecipa al confronto dedicato all’eredità di Nadia Com?neci e al ruolo dello sport per un’Europa più inclusiva e coesa.