Anfore e vasi greci e romani trovati in casa di un imprenditore a Salerno | scatta la confisca

Questa mattina la polizia ha sequestrato anfore e vasi greci e romani trovati nella casa di un imprenditore a Salerno. I reperti, ritenuti di grande valore storico, sono stati affidati alla Soprintendenza di Belle Arti delle province di Salerno e Avellino.

Durante una perquisizione, agenti hanno scoperto casualmente monete, anfore e vasi antichi, riconoscendone immediatamente il valore storico e culturale.

Una nave romana con molte anfore è stata trovata nel Mar Ionio, al largo delle coste pugliesi.

