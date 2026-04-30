Le forze dell'ordine hanno sequestrato immobili e auto di lusso appartenenti a un soggetto coinvolto in attività di spaccio. Le indagini patrimoniali hanno portato alla confisca di beni di alto valore, tra cui proprietà immobiliari e veicoli di lusso. Le operazioni sono state condotte dalla compagnia dei finanzieri, con il supporto di altre unità investigative. L'azione si inserisce in un'inchiesta più ampia contro il traffico di droga.

A seguito di indagini patrimoniali, i finanzieri della Compagnia di Faenza, con il supporto dell’omologo reparto dell’Arma dei Carabinieri, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Ravenna, dei beni appartenenti a un soggetto faentino indagato per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno tratto spunto proprio da un’operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Faenza, che avevano tratto in arresto nell’aprile del 2025 l’uomo in flagranza di reato, rinvenendo e subito sequestrando circa 20.000 euro in contanti....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Immobili e auto di lusso sequestrati a spacciatore

Roma - Vertici del narcotraffico colpiti: sequestrati 5 milioni di euro

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