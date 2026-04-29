Cecina | Frode fiscale da 300mila euro | sequestrati immobili e auto di lusso indagati due imprenditori

A Cecina, la guardia di finanza ha sequestrato tre immobili e due veicoli di lusso per un valore di circa 500mila euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. Due imprenditori e una persona ritenuta prestanome sono stati iscritti nel registro degli indagati dal gip di Livorno, con l’accusa di aver sottratto fraudolentemente circa 300mila euro di imposte. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le responsabilità delle parti coinvolte.

Due imprenditori e una terza persona che avrebbe agito come prestanome sono stati indagati dal gip di Livorno per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte mentre la guardia di finanza ha sequestrato tre unità immobiliari e due veicoli di lusso per un totale di 500mila euro. Le indagini.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Frode fiscale da 8 milioni: indagati 57 imprenditori cinesi, lusso e beni sequestrati in tutta Italia.Un’operazione complessa, che ha svelato una rete di frode fiscale orchestrata da un sodalizio di matrice cinese, ha portato all’indagine di 57... Frode fiscale nel settore carni: 12 indagati. Sequestrati beni per 8 milioni di euroUn'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cecina | Frode fiscale da 300mila euro: sequestrati immobili e auto di lusso, indagati due imprenditori; Cecina, 3 indagati per evasione fiscale. Sequestrati immobili e auto per 500mila euro; Napoli, fatture inesistenti per 166 mln di euro. Sequestro di beni per 30 milioni; Frode fiscale nel Livornese, sequestri per 500mila euro: indagate tre persone. Frode fiscale nel Livornese, sequestri per 500mila euro: indagate tre personeImmobili e auto di lusso acquistati tramite una società schermo per sfuggire al fisco: operazione della Guardia di Finanza di Livorno ... gonews.it Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel CasertanoSi basava sulle fatture false - per ben 166 milioni di euro - il sistema fraudolento grazie al quale il polo casertano Conad avrebbe impiegato centinaia di lavoratori, senza assumerli, aggirando costi ... ansa.it AVANTI INSIEME PER L’ALTA VAL DI CECINA! È con grande orgoglio ed un profondo senso di responsabilità che accolgo la riconferma alla Presidenza dell’Unione Montana Alta Val di Cecina per i prossimi due anni! Questo non è un traguardo personale, m - facebook.com facebook