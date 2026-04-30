Ilenia Panzolini la lettera della famiglia | Era molto riservata timida e modesta

La famiglia di Ilenia Panzolini, 45 anni di Montefiascone, ha espresso un dolore profondo e silenzioso riguardo alla sua morte ad Amsterdam. La donna, descritta come riservata, timida e modesta, è stata trovata senza vita nella capitale olandese. Nei giorni successivi, è stato arrestato il marito, Antonio Lupoli, nell’ambito delle indagini legate alla sua scomparsa. La famiglia ha preferito mantenere un atteggiamento composto e distante dai riflettori.