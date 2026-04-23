Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese Fermato il compagno

Una donna di 45 anni, originaria di Montefiascone, è stata trovata senza vita in un appartamento ad Amsterdam venerdì sera. La polizia ha fermato il compagno della vittima, che ora si trova sotto interrogatorio. La donna, identificata come Ilenia Panzolini, aveva vissuto all'estero e si trovava nella capitale olandese al momento del decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato alla scoperta del corpo.

Donna di 45 anni trovata morta as Amsterdam, in stato di fermo il compagno. Si chiamava Ilenia Panzolini ed era originaria di Montefiascone la donna trovata senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt nella zona est di Amsteradam. Le indagini L'intervento della polizia è scattato poco prima delle 20 dopo la segnalazione di alcuni vicini. All'interno della casa è stato rinvenuto il corpo della donna. Subito fermato il marito di 46 anni. Le indagini sono in corso e proseguono con verifiche nel quartiere e l'ascolto di eventuali testimoni. Le forze dell'ordine hanno inviato chiunque sia in possesso di informazioni utili a farsi avanti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagno Notizie correlate Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti, fermato un 20enne: ha confessatoUn ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti)... Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa, aveva 23 anni: disposta l’autopsiaLa 23enne Lucienne Polito è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, 24 febbraio. Contenuti e approfondimenti Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni. Arrestato il compagnoDonna di 45 anni trovata morta as Amsterdam, in stato di fermo il compagno. Si chiamava Ilenia Panzolini ed era originaria di Montefiascone la ... msn.com Donna originaria di Montefiascone trovata morta ad Amsterdam, fermato il compagnoIl ritrovamento è avvenuto in un appartamento situato in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt, nella zona orientale della capitale Amsterdam – Si chia ... etrurianews.it