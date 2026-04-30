Ilary Blasi verso il matrimonio con Bastian | la famiglia rompe il silenzio

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian. La conduttrice ha reso pubblico il lieto evento, mentre sono arrivate le reazioni di Totti e della figlia Chanel. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato commenti sui social. La coppia si prepara a convolare a nozze, mentre le rispettive famiglie si sono pronunciate sulla decisione.

Ilary Blasi si sposa con Bastian. La conduttrice ha annunciato le nozze ed è arrivata la reazione di Totti e della figlia Chanel. Ilary Blasi è pronta a sposare il suo amore Bastian Muller. Un nuovo matrimonio in vista per la conduttrice del Grande Fratello e sono già arrivate le reazioni della sua famiglia, della figlia Chanel e dell’ex marito Francesco Totti. Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller. La conduttrice del Grande Fratello Vip è pronta a convolare di nuovo a nozze con il suo nuovo amore. La conferma è arrivata proprio dalla diretta interessata quando, ospite di Verissimo, ha fatto capire che è pronta a sposare il suo nuovo compagno appena la separazione dall’ex marito sarà definitiva e ufficiale.🔗 Leggi su Novella2000.it

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