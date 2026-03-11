Ilary Blasi, 44 anni, si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, esprimendo la possibilità che le cose possano evolversi in modo positivo. La conduttrice si trova in un periodo di serenità e non esclude di compiere il passo ufficiale con il suo attuale partner. La notizia arriva mentre si parla di un futuro insieme, senza ulteriori dettagli sui piani concreti.

Ilary Blasi è pronta a convolare a nozze con Bastian Muller. A pochi giorni dal ritorno in tv, alla conduzione del Grande Fratello Vip in partenza in prima serata su Canale 5 martedì 17 marzo, la conduttrice si è raccontata in un'intervista al magazine Chi, parlando per la prima volta del matrimonio a lungo vociferato con l'uomo che è al suo fianco dalla fine del 2022. Il divorzio da Francesco Totti è ormai all'orizzonte e Ilary sta vivendo un momento di grande serenità: "Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta e perché veramente ne vale la pena", ha dichiarato Ilary, lasciando intuire che il matrimonio sia davvero all'orizzonte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: "Le cose possono accadere"

Articoli correlati

Leggi anche: Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

Ilary Blasi sposa Bastian Muller, la proposta di matrimonio a Parigi: “My forever Valentine”Ilary Blasi si sposa: la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller nella cornice romantica di Parigi.

Contenuti utili per approfondire Ilary Blasi

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: Ci fa uno spot involontario. Ma Ilary Blasi è già a pezzi; Ilary Blasi: Il Grande Fratello Vip è nato con me ma ho ancora l'ansia da prestazione; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi: Sono sorpresa dall’affetto del pubblico; Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip: È nato con me.

Ilary Blasi esclusiva su Selvaggia Lucarelli: Lei è la cattiva. A me piace tantissimo, mi fa impazzire…Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi presenta il trio femminile con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici La nuova edizione del ... tuttosulgossip.it

Ilary Blasi torna al timone del Grande Fratello Vip: ironia, stile e interazione con il pubblicoIlary Blasi torna al GF Vip: tra tacchi doloranti, pigiama post-diretta e social per coinvolgere il pubblico, pronta a far sorridere i concorrenti e gli spettatori. notizie.it

Selvaggia Lucarelli e la stima per Ilary Blasi #selvaggialucarelli #ilaryblasi - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com