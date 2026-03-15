Durante la puntata di Verissimo trasmessa domenica 15 marzo 2026, Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Muller. Nello stesso episodio ha anche confermato di essere in procinto di divorziare da Totti. L'intervista ha visto la partecipazione di Silvia Toffanin, con cui l'ospite ha condiviso ricordi e momenti legati alla carriera e alla vita privata.

La puntata di domenica 15 marzo 2026 di Verissimo ha visto il riabbracciarsi di due grandi amiche. Ospite di Silvia Toffanin è stata Ilary Blasi, che assieme a lei ha mosso i primi passi nel mondo della televisione. Oggi conduttrice affermata, Blasi ha svelato le novità del prossimo Grande Fratello Vip e, passando alla sua vita privata, ha ribadito l’amore per il nuovo compagno Bastian Muller e i ferri sempre più corti con il quasi ufficialmente ex marito Francesco Totti. Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller. L’amica Silvia Toffanin si diverte a punzecchiare Ilary Blasi sulla sua vita sentimentale. “Allora ti sposi?” le chiede indicando il grande anello di diamanti che Ilary sfoggia all’anulare sinistro, regalo del fidanzato Bastian Muller. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi a Verissimo annuncia il matrimonio con Bastian Muller, pronto il divorzio da Totti

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