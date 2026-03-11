Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller | Sal Da Vinci come cantante

Ilary Blasi ha commentato pubblicamente per la prima volta le nozze con Bastian Muller, dopo aver ricevuto l’anello lo scorso febbraio come simbolo di promessa. Durante un’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione e il momento speciale che ha portato al matrimonio. La conduttrice ha anche fatto riferimento a Sal Da Vinci, menzionandolo come cantante.

Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l’anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d’amore. La conduttrice è pronta a giurare amore eterno al fidanzato con una cerimonia che si preannuncia super romantica, anche grazie alla presenza di Sal Da Vinci. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano: alle nozze Sal Da Vinci. Ilary Blasi e Bastian Muller si giureranno presto amore eterno. Le nozze, secondo alcune indiscrezioni, si svolgeranno nella primavera del 2027. Un giorno importante per la presentatrice che per la prima volta, a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare del matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ilary Blasi parla per la prima volta del matrimonio e svela un dettaglio sulla data: "Vorrei Sal Da Vinci come cantante"

Ilary Blasi e Bastian Müller: proposta di nozze a Parigi e anello da sogno

Ilary Blasi sposa davvero Bastian, la sua dichiarazione d’amore per il compleanno del compagno fa sognareIlary Blasi ieri ha festeggiato il compleanno della sua piccola Isabel, oggi con una dichiarazione d’amore bellissima quello di Bastian Muller. E’ il suo uomo speciale ma per Ilary Blasi lo è davver ... ultimenotizieflash.com

Ilary Blasi parla per la prima volta del matrimonio e svela un dettaglio sulla data: Vorrei Sal Da Vinci come cantanteÈ tutto vero la conduttrice si sposerà: Se ho fatto questa scelta e perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto ... today.it

La dolce dedica di #IlaryBlasi per il compleanno di #BastianMuller: "Tanti di questi momenti... tanti di questi giorni... tanti di questi sorrisi. Buon compleanno, uomo mio speciale. Ti amo". - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com