Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller la reazione di Totti | Non le vede di buon occhio

Ilary Blasi ha annunciato l'intenzione di sposarsi con Bastian Muller, anche se il divorzio con Francesco Totti non è ancora stato ufficialmente definito davanti a un giudice. Totti avrebbe espresso una reazione negativa alla notizia, secondo alcune fonti, senza però conferme ufficiali. La conduttrice sembra voler procedere con i piani di matrimonio, mentre il procedimento di separazione tra lei e l'ex calciatore è ancora in corso.

Ilary Blasi ha in programma di sposarsi con Bastian Muller, anche se al momento non c'è ancora una sentenza definitiva di divorzio con Francesco Totti. Ma quale è stata la sua reazione alal notizia delle nozze? "Non vedrebbe di buon occhio i fiori d'arancio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ilary Blasi sposa Bastian Muller, la proposta di matrimonio a Parigi: “My forever Valentine”Ilary Blasi si sposa: la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller nella cornice romantica di Parigi. Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller: “Sal Da Vinci come cantante”Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l’anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d’amore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: #acasadi Ilary Blasi, dove vive attualmente la conduttrice; Ilary Blasi compie 45 anni, gli auguri dei figli Cristian e Chanel Totti; Ilary Blasi in black&white al Grande Fratello Vip: nella puntata del 24 aprile abbina T-shirt e bustino; Ilary Blasi festeggia il compleanno: la dedica speciale del futuro marito, gli auguri dei figli. Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, la reazione di Totti: Non le vede di buon occhioIlary Blasi ha in programma di sposarsi con Bastian Muller, anche se al momento non c'è ancora una sentenza definitiva di divorzio con Francesco Totti ... fanpage.it Ilary Blasi sposa Bastian Muller: spunta la reazione di Francesco Totti e (quella della figlia Chanel)Il retroscena è riportato dal settimanale Oggi che aggiunge anche dettagli sul rapporto tra la secondogenita della ex coppia e Noemi Bocchi, attuale compagna del padre ... today.it E con un saluto alla nostra Ilary Blasi, possiamo finalmente dare il via a #TIMBattitiLive Spring Siamo gasatiiiii - facebook.com facebook